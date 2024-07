Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client URW: les coûts du projet de Hambourg revus à la hausse information fournie par Cercle Finance • 19/07/2024 à 10:00









(CercleFinance.com) - Unibail-Rodamco-Westfield (URW) a relevé vendredi son estimation des coûts associés à son projet de centre commercial Westfield Hamburg-Überseequartier situé à Hambourg (Allemagne), dont l'inauguration a dû être reportée.



Dans un communiqué, le groupe d'immobilier commercial précise que les coûts totaux du projet sont désormais estimés à 2,16 milliards d'euros, contre 1,64 milliard précédemment.



Ce surcoût de 520 millions d'euros s'explique par la comptabilisation de 160 millions d'euros de charges directement liées au retard du projet, dû à des infiltrations d'eau, et par 360 millions d'euros de coûts indirects, notamment relatifs à la constitution de provisions en vue de futures demandes d'indemnisation, explique URW dans un communiqué.



Si cette facture additionnelle n'aura pas d'impact sur ses objectifs annuels, la société précise qu'elle va affecter son ratio LTV (dette/portefeuille total) d'environ 50 points de base.



A 9h45, le titre URW accusait un repli de plus de 3%, signant la plus forte baisse de l'indice CAC 40 (-0,7%).



Plus grand projet d'aménagement de centre-ville en Europe à l'heure actuelle, le quartier urbain Westfield Hamburg-Überseequartier doit accueillir trois hôtels, un centre de shopping de 200 boutiques, dix salles de cinéma, un terminal de croisière, deux tours de 60 mètres ainsi qu'un immeuble de bureaux.



URW avait annoncé en avril dernier que la livraison du projet interviendrait avec du retard.





Valeurs associées UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 73,70 EUR Euronext Paris -4,01%