URW: l'obligation verte sursouscrite plus de six fois

(CercleFinance.com) - Unibail-Rodamco-Westfield a annoncé hier soir que son obligation verte de 750 millions d'euros avait été sursouscrite plus de six fois, témoignant de l'appétit des investisseurs pour ses instruments de dette.



D'une durée de sept ans ans, l'émission offrira un coupon fixe de 4,125%, est-il précisé dans un communiqué.



Les fonds issus de cette opération, qui vont porter sa trésorerie à quelque 5,8 milliards d'euros, vont lui permettront de poursuivre la mise en oeuvre de son dispositif de financement vert, sachant que le groupe d'immobilier commercial s'est donné comme objectif de réduire de 50% ses émissions de carbone d'ici à 2030.



Il s'agit de sa première obligation verte depuis 2015.





