URW: Jacques Richier proposé pour la présidence du conseil

(CercleFinance.com) - Unibail-Rodamco-Westfield (URW) a annoncé jeudi le choix de Jacques Richier pour prendre la présidence de son conseil de surveillance, en remplacement de Léon Bressler, atteint par la limite d'âge.



Agé de 68 ans, Jacques Richier est actuellement le président du conseil d'administration d'Allianz France (ex-AGF).



En cas de vote favorable des actionnaires du groupe d'immobilier commercial, lors de l'assemblée générale du 11 mai prochain, il prendra la tête du conseil de surveillance pour un mandat de trois ans.



URW souligne que sa nomination intervient à l'issue d'une procédure de recherche rigoureuse, menée à la fois par Roderick Munsters, le président de son comité de la gouvernance, des nominations et des rémunérations, et de Cécile Cabanis, la vice-présidente du conseil.





