URW: hausse de plus de 3% du RNRAPA annuel

(CercleFinance.com) - Unibail-Rodamco-Westfield (URW) publie au titre de 2023 un RNRAPA (résultat net récurrent ajusté par action) en hausse de 3,3% à 9,62 euros, supérieur à ses prévisions, ainsi qu'un EBE de 2,2 milliards, en croissance de 6,7% à périmètre constant.



A 2,21 milliards d'euros, les loyers nets du groupe d'immobilier commercial se sont tassés de 0,7% en données publiées, mais ont augmenté de 6,1% à périmètre constant, tandis que le chiffre d'affaires des commerçants s'est accru de 6,4%.



URW proposera une distribution en numéraire de 2,50 euros par action à l'approbation de l'assemblée générale du 30 avril, à verser le 16 mai. Pour l'année 2024, il prévoit un RNRAPA compris entre 9,65 et 9,80 euros.





