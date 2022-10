Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client URW: hausse de 20,8% du chiffre d'affaires sur 9 mois information fournie par Cercle Finance • 26/10/2022 à 18:32









(CercleFinance.com) - Unibail-Rodamco-Westfiel (URW) publie un chiffre d'affaires de 2,7 MdsE sur les neuf premiers mois de l'année, en hausse de 20,8% par rapport à la même période un an plus tôt.



'Bien que les conditions du marché puissent affecter le calendrier global, nous nous engageons à terminer notre plan de désendettement soutenu par une solide position de liquidité et la solide performance opérationnelle de nos actifs', indique URW.



Sur la base des performances des neuf premiers mois de 2022 incluant un T3 solide qui confirme la tendance positive observée au S1, le Groupe revoit sa guidance de résultat net récurrent ajusté par action d'au moins 8,90 E à au moins 9,10 E par action.







