URW: en vert après ses résultats, l'analyse d'un broker

(CercleFinance.com) - URW s'arroge plus de 4% à Paris après la publication, ce matin, de ses résultats annuels.



Dans ce contexte, Oddo BHF confirme sa note de 'surperformance' sur le titre (URW) avec un objectif de cours inchangé de 78 euros.



URW a indiqué ce matin avoir enregistré un BPA récurrent ajusté de 9,62 euros en 2023 (+3,3 % yoy) (vs une guidance à 'au moins 9,50 E' et consensus à 9,50 euros) traduisant 'la poursuite d'une reprise post-crise sanitaire toujours très bien orientée', selon Oddo BHF.



Pour 2024, le management table sur un BPA récurrent ajusté (AREPS) compris entre 9,65E et 9,8E au-dessus des attentes du consensus.



URW a par ailleurs proposé le versement d'un dividende de 2,50 euros/action, en ligne avec les attentes du consensus, soit 'un signal très positif sur le redressement de la société', analyse Oddo BHF.



Le broker estime qu'URW se trouve maintenant 'dans de meilleures conditions pour poursuivre ses cessions'.



D'ailleurs, 'même s'il n'y a pas de cession significative annoncée sur le T4, la société est en discussion sur 1 MdE d'actifs en Europe et aux USA et confirme son objectif de réduction radicale de son exposition financière aux USA à moyen terme le moment venu', fait savoir Oddo BHF.







