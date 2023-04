Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client URW: deux nominations au directoire information fournie par Cercle Finance • 24/04/2023 à 07:08









(CercleFinance.com) - Unibail-Rodamco-Westfield (URW) fait part de changements à son directoire, avec notamment l'arrivée, à compter du 2 mai, d'Anne-Sophie Sancerre en tant que directrice générale stratégie client et commerce.



Auparavant directrice générale des opérations Europe du Sud, elle sera désormais en charge d'accroître les parts de marché d'URW, de développer de nouveaux revenus et de poursuivre le développement des opérations commerce du groupe immobilier.



Par ailleurs, Vincent Rouget rejoindra URW et son directoire à compter du 1er juin, en tant que directeur général stratégie et investissement, avec pour mission de travailler à la stratégie du groupe ainsi qu'à sa feuille de route en matière d'investissements.





Valeurs associées UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD Euronext Paris -0.55%