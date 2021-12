Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client URW: cession du complexe Solna Centrum à Stockholm information fournie par Cercle Finance • 20/12/2021 à 09:43









(CercleFinance.com) - Unibail-Rodamco-Westfield (URW) annonce un accord pour la vente de Solna Centrum, à Stockholm, pour un coût d'acquisition total cumulé de 2,8 milliards de couronnes suédoises, (272 millions d'euros), soit une prime par rapport à sa dernière valeur d'expertise.



Cette cession à Alecta Fastigheter, filiale détenue intégralement par l'important fonds de pension suédois Alecta, devrait être finalisée au début de février 2022, sous réserve des conditions de finalisation standards.



Avec la cession de ce complexe bien situé d'environ 48.400 m2 d'espaces de vente et de 31.000 m2 de bureaux, URW aura atteint les deux milliards d'euros, dans son programme de cession d'actifs européens pour quatre milliards d'euros.





