URW: bien orienté avec des propos d'analyste information fournie par Cercle Finance • 12/02/2024 à 14:55









(CercleFinance.com) - URW (Unibail-Rodamco-Westfield) s'adjuge 2%, aidé par des propos favorables de bureaux d'études comme Oddo BHF qui réaffirme son opinion 'surperformance' sur le titre du groupe immobilier, avec un objectif de cours relevé de 78 à 80 euros.



Après un roadshow avec des dirigeants, l'analyste se dit conforté dans sa 'conviction qu'une page est tournée', pointant la confiance du groupe pour continuer à faire croitre ses revenus en 2024 et au-delà, ainsi qu'un potentiel de revalorisation encore significatif pour le titre.



De même, Invest Securities réaffirme sa recommandation 'achat' sur URW, qu'il juge 'intrinsèquement sous-valorisé', tout en remontant son objectif de cours de 79 à 84 euros, du fait de la prise en compte de frais financiers plus faibles.



'La reprise de la distribution à un niveau faible avec un engagement de hausse au gré des cessions limite la visibilité sur un titre qui pâtit d'absence de calendrier fiable des cessions aux Etats-Unis', reconnait cependant l'analyste.





Valeurs associées UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD Euronext Paris +1.96%