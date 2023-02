Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client URW: augmentation de 35% du RNRPAA en 2022 information fournie par Cercle Finance • 09/02/2023 à 08:43









(CercleFinance.com) - Unibail-Rodamco-Westfield publie un résultat net récurrent ajusté par action (RNRPAA) de 9,31 euros pour 2022, en hausse de 34,7%, 'grâce à la performance de l'activité centres commerciaux et au net rebond de l'activité congrès et expositions'.



Il fait part d'un chiffre d'affaires des commerçants et d'un recouvrement de leurs loyers aux niveaux prépandémie, avec une amélioration significative de l'ensemble des indicateurs opérationnels, ainsi que d'un ratio dette nette/EBE en amélioration par rapport à 2019.



Conformément aux engagements de désendettement pris en 2021, URW ne paiera pas de dividende au titre de 2022. Pour 2023, le groupe d'immobilier commercial table sur un RNRPAA entre 9,30 et 9,50 euros, 'reflet d'une performance opérationnelle solide'.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.