URW: accord pour un hôtel dans le projet Triangle

(CercleFinance.com) - Unibail-Rodamco-Westfield (URW) et AXA IM Alts annoncent la signature d'un accord avec Radisson Hotel, en vue de l'ouverture en 2026 d'un hôtel Radisson Blu dans le cadre du projet Triangle, dans le XVe arrondissement de Paris.



Le futur hôtel proposera 128 chambres sur six étages, ainsi qu'un sky bar et un restaurant panoramique. Les chambres seront disponibles dans différentes catégories et offriront balcons et vues sur Paris et ses monuments.



'L'arrivée d'un acteur comme Radisson Hotel, plus de deux ans avant l'ouverture de Triangle, est un signal fort qui démontre l'attractivité de ce projet iconique', commente Vincent Jean-Pierre, directeur général bureaux France et projets mixtes Europe d'URW.





