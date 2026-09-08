URGENT-Les actions de Bombardier chutent après que Trump a menacé de restreindre l'accès au marché américain

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(Ajout de commentaires, mise à jour des prix)

par Fergal Smith et Allison Lampert

Les actions de Bombardier BBDb.TO ont réduit leurs pertes initiales mardi après que le président Donald Trump a menacé l'accès du constructeur canadien d'avions privés au lucratif marché américain, qui représente environ la moitié du chiffre d'affaires de l'entreprise.

Le titre a reculé de 3 % en début de séance, après avoir ouvert en baisse de 6,4 %.

Donald Trump a proféré cette menace dans un message publié lundi, alors que le différend commercial entre Washington et Ottawa s'intensifie, le Canada ayant instauré des droits de douane de rétorsion sur 20 milliards de dollars de produits américains. La Bourse de Toronto, sur laquelle Bombardier est coté, était fermée lundi.

On ignore comment Trump pourrait empêcher la livraison des jets privés Bombardier à des clients américains, ceux-ci ayant été homologués par l’Administration fédérale de l’aviation (FAA) des États-Unis. Le secteur aérospatial est sorti relativement indemne de la guerre tarifaire plus large menée par Trump, qui a imposé des droits de douane à d’autres secteurs.

La Maison Blanche n’a pas pu être jointe immédiatement pour commenter cette information.

Trump a également dû faire face à une certaine opposition interne de la part de législateurs de son propre parti républicain, alors que l’escalade de sa guerre commerciale avec le Canada devient un enjeu dans certains États à l’approche des élections de mi-mandat de novembre.

Bombardier emploie 3 500 personnes aux États-Unis, s’appuie sur un réseau de 2 800 fournisseurs à travers le pays et produit des pièces dans des États traditionnellement républicains comme le Texas. Bombardier dispose également d’une division de défense basée à Wichita, au Kansas, où une usine militarise des jets d’affaires produits au Canada dans le cadre de contrats de défense.

Le député Ron Estes, qui représente la quatrième circonscription du Kansas, a déclaré lundi soir sur le réseau social X qu’il s’opposait aux droits de douane sur le secteur aérospatial et a défendu la contribution du constructeur aéronautique canadien à son État.

“Bombardier s'appuie sur une vaste chaîne d'approvisionnement américaine, dispose de capacités de maintenance et de réparation à travers les États-Unis, et bénéficie de la confiance de nos forces armées pour des missions critiques de sécurité nationale.”