Urban Outfitters recule alors que la progression de ses marges s'essouffle

** Le cours de l'action du distributeur de vêtements Urban Outfitters URBN.O recule d'environ 10 % à 76 ,06 dollars en séance prolongée

** La progression de la marge brute ajustée du troisième trimestre, en glissement annuel , a ralenti pour s'établir à 26 points de base, contre une hausse de 31 points de base un an plus tôt, pénalisée par une augmentation des remises, principalement au sein du groupe Anthropologie

** Le chiffre d'affaires trimestriel a également ralenti, s'établissant à 8,9 % (1,67 milliard de dollars), contre 12,3 % l'année précédente

** Depuis le début de l'année jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé d'environ 13 %