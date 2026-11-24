** Le cours de l'action du distributeur de vêtements Urban Outfitters URBN.O recule d'environ 10 % à 76 ,06 dollars en séance prolongée
** La progression de la marge brute ajustée du troisième trimestre, en glissement annuel , a ralenti pour s'établir à 26 points de base, contre une hausse de 31 points de base un an plus tôt, pénalisée par une augmentation des remises, principalement au sein du groupe Anthropologie
** Le chiffre d'affaires trimestriel a également ralenti, s'établissant à 8,9 % (1,67 milliard de dollars), contre 12,3 % l'année précédente
** Depuis le début de l'année jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé d'environ 13 %(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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