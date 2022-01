Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Urban Outfitters: les coûts de transport devraient rogner sur les marges information fournie par AOF • 11/01/2022 à 14:52



(AOF) - Urban Outfitters a révélé que ses ventes pour la période des Fêtes (novembre-décembre 2021) avaient progressé de 14,6% sur un an. Les ventes au détail de la marque éponyme ont augmenté de 3% en comparable. Elles ont également progressé de 15% chez Anthropologie, et de 47% pour la marque de prêt-à-porter féminin Free People. En revanche, les ventes ont reculé de 18% chez les grossistes, principalement à cause de Free People. Désormais, le groupe de prêt-à-porter s'attend à ce que ses marges 2021 soient affectées par des "coûts de transport entrants plus élevés que prévu".



Sur les 11 mois se terminant au 31 décembre 2021, les ventes se sont améliorées de 14,4%.





