De son côté, le prix de la tonne de carbonate de lithium vendue en Chine est tombé à environ 13700 dollars, chutant de 80 % sur l'année en raison d'une offre excédentaire toujours plus importante.

(AOF) - La livre d’uranium, matière première utilisée comme combustible dans les centrales nucléaires, finit l’année à plus de 91 dollars. Oubliée la catastrophe de Fukushima en 2011, l'énergie nucléaire connaît un retour en grâce depuis la flambée des prix des hydrocarbures provoquée par la guerre en Ukraine. L'uranium bénéficie en outre de la lutte contre le changement climatique en raison de la faiblesse de ses émissions de CO2 lors de son utilisation. Ultime moteur de son prix : la forte demande de la part des fonds spécialisés dans cette matière première.

Uranium et lithium à front renversé en 2023

