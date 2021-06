UPS vise les 100 milliards de chiffre d'affaires d'ici 2023

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - Au cours de sa journée des investisseurs, le service de livraison de colis a présenté de nouveaux objectifs à moyen terme. D'ici 2023, la firme d'Atlanta vise ainsi un chiffre d'affaires de 98 à 100 milliards de dollars, une marge opérationnelle ajustée de 12,7% à 13,7%, des dépenses en capital de 13,5 à 14,5 milliards (en cumulé sur 2021-2023), ainsi qu'un rendement ajusté du capital investi de 26% à 29%. Côté ESG, UPS vise un score NPS d'au moins 50, et veut réduire de 50% les émissions de CO2 par colis livré pour ses activités mondiales de petits colis d'ici 2035 (par rapport à 2020).

