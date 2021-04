UPS veut acheter des avions à décollage et atterrissage verticaux

(AOF) - UPS, via sa filiale UPS Flight Forward, a annoncé vouloir acheter des avions électriques à décollage et atterrissage verticaux (eVTOL) à Beta Technologies dans le but d'augmenter son service aérien sur certains marchés de petite et moyenne tailles. Ces avions décolleront et atterriront de manière silencieuse, réduisant ainsi le temps de transit, la pollution et les coûts d'exploitation. L'utilisation de ce type d'avions profitera aux prestataires de soins de santé, aux petites et moyennes entreprises et à d'autres sociétés dans les petites communautés, a déclaré UPS.

La capacité de chargement de l'avion Beta est de 1 400 livres (environ 700 kg), pour une autonomie de 250 miles (environ 402,3 kilomètres) et une vitesse de croisière allant jusqu'à 170 miles par heure (environ 273,6 km/h). UPS sera ainsi en mesure de planifier une série d'itinéraires courts, ou un long itinéraire, sur une seule charge pour répondre aux besoins des clients.

Les 10 premiers appareils devraient être livrés à partir de 2024. Une option d'achat de 150 avions supplémentaires a également été signée.