UPS: vers l'acquisition de Bomi dans la logistique santé information fournie par Cercle Finance • 08/08/2022 à 10:38

(CercleFinance.com) - UPS a annoncé lundi son intention de racheter l'italien Bomi Group, un spécialiste de la logistique biomédicale et de la gestion des produits de santé.



Le géant mondial de la messagerie et de la livraison de colis explique que ce projet d'acquisition va lui permettre de soutenir la croissance d'UPS Healthcare, sa branche de solutions de chaîne d'approvisionnement dédiées aux sociétés biopharmaceutiques et aux fabricants de dispositifs médicaux



Avec la prise de contrôle de Bomi, la taille d'UPS Healthcare devrait doubler depuis 2020.



L'opération va permettre au groupe américain de mettre la main sur un maillage composé de 350 véhicules frigorifiques et un réseau d'entrepôts représentant une surface totale de 391 km2.



Présent dans 14 pays d'Europe et d'Amérique Latine, les quelque 3000 employés de Bomi servent actuellement plus de 1500 clients à l'international.



UPS s'attend à ce que la transaction soit bouclée d'ici à la fin de l'année.