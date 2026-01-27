UPS va supprimer 30 000 emplois supplémentaires et redoubler d'efforts pour se redresser

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

UPS continue de se débarrasser du volume à faible marge d'Amazon

*

Charge de 137 millions de dollars liée à la dépréciation du MD-11

*

Les actions sont en hausse de 3,3 % avant l'ouverture du marché

(Remaniement du premier paragraphe avec les suppressions d'emplois, ajout d'une citation du directeur financier dans le quatrième paragraphe) par Abhinav Parmar et Lisa Baertlein

United Parcel Service UPS.N a déclaré mardi qu'il supprimerait jusqu'à 30 000 postes opérationnels en 2026, s'ajoutant aux réductions d'emplois de l'année dernière, alors que le géant de la livraison cherche à accélérer son redressement alimenté par un pivot vers des expéditions à plus forte marge.

La société a également battu les estimations de Wall Street pour ses résultats trimestriels pendant la période très importante des fêtes de fin d'année et a prévu une augmentation surprise de son chiffre d'affaires annuel.

En janvier de l'année dernière, UPS a déclaré qu'elle accélérerait un plan visant à supprimer des millions de livraisons peu rentables pour Amazon.com AMZN.O , son plus gros client et un rival de plus en plus important dans le domaine de la livraison, en qualifiant cette activité d'"extraordinairement dilutive" pour les marges.

La réduction des effectifs se fera par attrition et nous prévoyons d'offrir un deuxième programme de départ volontaire pour les chauffeurs à temps plein", a déclaré le directeur financier Brian Dykes lors d'un appel téléphonique après la publication des résultats.

Les actions de l'entreprise ont baissé de 1 % dans les échanges de pré-marché.

UPS cherche également à rétablir sa rentabilité et à stabiliser ses volumes suite à la fin des expéditions de commerce électronique de faible valeur, "de minimis" et en franchise de droits aux États-Unis.

La société a supprimé 48 000 emplois, lancé des programmes de départ volontaire pour les chauffeurs et fermé 93 sites en 2025, dans le but de réaliser des économies d'environ 3 milliards de dollars en 2026.

UPS a enregistré une charge de 137 millions de dollars après impôts, sans effet sur la trésorerie, liée à la mise au rebut de la flotte de MD-11 à la suite d'un accident mortel survenu en novembre . UPS a déclaré avoir achevé le retrait de la flotte au cours du quatrième trimestre.

La société prévoit un chiffre d'affaires de 89,7 milliards de dollars en 2026, contre 88,7 milliards de dollars l'année dernière. Les analystes s'attendaient en moyenne à un chiffre d'affaires de 87,94 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Il prévoit une marge d'exploitation ajustée de 9,6 % pour 2026.

"UPS a généré un autre résultat trimestriel supérieur aux prévisions, principalement grâce à une progression du revenu par pièce sur les marchés nationaux et internationaux, poursuivant le thème des prix meilleurs que prévu des derniers trimestres", a déclaré Jonathan Chappell, analyste d'Evercore ISI.

UN MEILLEUR TRIMESTRE POUR LES FÊTES DE FIN D'ANNÉE

UPS a annoncé un chiffre d'affaires consolidé de 24,5 milliards de dollars pour le quatrième trimestre, supérieur aux estimations de 24 milliards de dollars.

La période de pointe des expéditions pour les fêtes, de fin novembre à début janvier, est cruciale pour les transporteurs de colis car leurs volumes quotidiens moyens peuvent doubler, et les entreprises ajoutent souvent des suppléments saisonniers.

Le revenu par pièce dans le segment domestique américain de la société a augmenté de 8,3 % malgré des volumes plus faibles, tandis que le revenu international par pièce a augmenté de 7,1 %, bénéficiant de la poussée vers les expéditions à plus forte marge.

Sur une base ajustée, UPS a déclaré un bénéfice de 2,38 dollars par action pour le trimestre clos le 31 décembre, dépassant les estimations de 2,20 dollars.