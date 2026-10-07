UPS va réduire ses embauches saisonnières pour la deuxième année consécutive

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(Réécriture du chapeau et du titre, ajout de détails sur les embauches saisonnières des années précédentes)

United Parcel Service UPS.N a annoncé mercredi qu’elle embaucherait 100 000 employés saisonniers à travers les États-Unis à l’approche des fêtes de fin d’année, soit environ 9 % de moins qu’en 2025, ce qui marque la deuxième année consécutive de baisse des recrutements.

Cette baisse intervient alors qu’UPS a réduit ses effectifs permanents et que les pressions inflationnistes pèsent sur les dépenses de consommation.

* La période des fêtes est la plus chargée pour les entreprises de livraison de colis, durant laquelle les volumes quotidiens ont tendance à doubler.

* Les expéditeurs et la plupart des détaillants intensifient le recrutement de personnel temporaire pendant la période s'étendant de fin novembre à début janvier.

* Ces travailleurs saisonniers contribueront au tri, au transport et à la livraison des colis pendant la période de forte affluence des fêtes, a indiqué UPS.

* La plus grande entreprise mondiale de livraison de colis a indiqué dans son rapport annuel 2025 qu’elle avait embauché 15 000 travailleurs saisonniers de moins cette année-là, par rapport aux 125 000 employés saisonniers recrutés en 2024.

* En janvier, l’entreprise a annoncé qu’elle supprimerait jusqu’à 30 000 postes opérationnels et fermerait 24 sites en 2026, dans le but de réduire les expéditions destinées à son plus gros client, Amazon, et de se tourner vers des expéditions plus rentables.