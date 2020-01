Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client UPS : T4 2019 juste au-dessus des attentes Cercle Finance • 30/01/2020 à 13:57









(CercleFinance.com) - UPS affiche au titre du dernier trimestre 2019 un bénéfice par action en hausse de 8,8% à 2,11 dollars, en données ajustées, un BPA supérieur d'un cent à l'estimation moyenne des analystes. A plus de 20,5 milliards de dollars, les revenus du logisticien d'Atlanta ont augmenté de 3,6%. UPS a ainsi réalisé un BPA ajusté de 7,53 dollars sur l'ensemble de 2019, et déclare l'anticiper entre 7,76 et 8,06 dollars pour l'année en cours.

