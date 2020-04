Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client UPS : sous les attentes au T1 2020, le covid pèse Cercle Finance • 28/04/2020 à 14:28









(CercleFinance.com) - Le groupe UPS annonce ce mardi un bénéfice par action de 1,11 dollar pour le premier trimestre 2020, en recul par rapport à 1,28 dollar au T1 2019. En données ajustées, même constat : le BPA s'affiche à 1,15 dollar, contre 1,39 dollar un an plus tôt, le groupe faisant face aux effets négatifs de l'épidémie de coronavirus sur son activité. Le bénéfice par action est ainsi inférieur aux attentes des analystes, sans en être trop éloigné, puisque le consensus visait 1,23 dollar. Enfin, notons que si le résultat net recule (965 millions de dollars au T1 2020 contre 1,2 milliard au T1 2019), les revenus du groupe spécialisé dans la livraison progressent. Ils passent en effet de 17,16 milliards à 18,04 milliards de dollars.

Valeurs associées UTD PARCEL SVC RG-B NYSE 0.00%