UPS prévoit un chiffre d'affaires supérieur aux estimations pour le quatrième trimestre, les actions montent en flèche

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte)

United Parcel Service UPS.N a prévu un chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre supérieur aux estimations de Wall Street mardi, misant sur des augmentations de prix pour compenser la faiblesse de la demande interentreprises aux Etats-Unis.

La société a prévu un chiffre d'affaires d'environ 24 milliards de dollars. Les analystes s'attendaient en moyenne à un chiffre d'affaires trimestriel de 23,8 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Les actions de la société étaient en hausse de 12 % dans les échanges avant bourse.

La plus grande entreprise de livraison de colis au monde a déclaré un bénéfice net ajusté de 1,48 milliard de dollars, soit 1,74 dollar par action, pour le trimestre clos le 30 septembre, contre 1,50 milliard de dollars, soit 1,76 dollar par action, un an plus tôt.

Les sociétés UPS et FedEx FDX.N , sa rivale, ont perdu des volumes en raison des droits de douane imposés par le président américain Donald Trump sur un large éventail de marchandises en provenance de Chine, ainsi que de l'élimination de l'exonération des droits de douane sur les achats de faible valeur effectués auprès de détaillants en ligne liés à la Chine, notamment Temu

PDD.O et Shein.