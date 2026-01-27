UPS prévoit un chiffre d'affaires annuel en hausse grâce à des envois de plus grande valeur

United Parcel Service UPS.N a battu mardi les estimations de Wall Street pour ses résultats trimestriels pendant la période très importante des fêtes de fin d'année et a prévu une hausse surprise de son chiffre d'affaires annuel, alors que son orientation vers des livraisons à plus forte marge porte ses fruits.

En janvier de l'année dernière, la société a déclaré qu'elle accélérerait un plan visant à supprimer des millions de livraisons peu rentables pour Amazon.com AMZN.O , son plus gros client et un rival de plus en plus important dans le domaine de la livraison, qualifiant cette activité d'"extraordinairement dilutive" pour les marges.

"À l'avenir, une fois l'abandon progressif d'Amazon achevé, l'année 2026 sera un point d'inflexion dans l'exécution de notre stratégie visant à assurer la croissance et une expansion soutenue des marges", a déclaré Carol Tome, directrice générale d'UPS, dans un communiqué.

Les actions de la société étaient en hausse de 3,7 % dans les échanges de pré-marché, tandis que son rival FedEx FDX.N a gagné environ 1 %.

Entre-temps, UPS cherche également à rétablir sa rentabilité et à stabiliser ses volumes à la suite de la fin de l'exonération des droits de douane aux États-Unis pour les envois de faible valeur dans le cadre du commerce électronique ("de minimis").

La société a enregistré une charge de 137 millions de dollars après impôts, sans effet sur la trésorerie, liée à la mise au rebut de la flotte de MD-11 à la suite d'un accident mortel. UPS a déclaré avoir achevé la mise hors service de la flotte au quatrième trimestre.

Quinze personnes, dont trois membres d'équipage, ont été tuées dans l'accident d'un de ses avions-cargos MD-11 à l'aéroport international de Louisville en novembre.

UPS prévoit un chiffre d'affaires de 89,7 milliards de dollars en 2026, contre 88,7 milliards de dollars l'année dernière. Les analystes s'attendaient en moyenne à un chiffre d'affaires de 87,94 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Il prévoit une marge d'exploitation ajustée de 9,6 % pour 2026.

UN MEILLEUR TRIMESTRE POUR LES FÊTES DE FIN D'ANNÉE

UPS a annoncé un chiffre d'affaires consolidé de 24,5 milliards de dollars pour le quatrième trimestre, supérieur aux estimations de 24 milliards de dollars.

La période de pointe des expéditions pour les fêtes de fin d'année, qui s'étend de fin novembre à début janvier, est cruciale pour les transporteurs de colis, car leurs volumes quotidiens moyens peuvent doubler, et les entreprises ajoutent souvent des suppléments saisonniers.

Le revenu par pièce dans le segment domestique américain a augmenté de 8,3 % malgré des volumes plus faibles, tandis que le revenu international par pièce a augmenté de 7,1 %, bénéficiant de l'effort de l'entreprise en faveur des expéditions à plus forte marge.

Sur une base ajustée, UPS a déclaré un bénéfice de 2,38 dollars par action pour le trimestre clos le 31 décembre, dépassant les estimations de 2,20 dollars.