Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client UPS : près de 2 millions de colis de Noël à renvoyer le 02/01 Cercle Finance • 27/12/2019 à 12:36









(CercleFinance.com) - La société de livraison de colis UPS annonce ce jeudi prévoir de traiter un record de 1,9 million de colis le 2 janvier 2020, les consommateurs renvoyant leurs commandes des fêtes de fin d'année. C'est la face cachée de Noël puisque ce jour-là, les consommateurs renverront des pulls mal ajustés et des gadgets de cuisine reçus en double. Le nombre de dépôts de colis attendu dans le réseau UPS représente un bond de 26% par rapport à la même période de l'année dernière, selon UPS. Ce septième record consécutif des renvois montre, estime UPS, à quel point le commerce électronique continue de transformer les habitudes d'achat.

Valeurs associées UTD PARCEL SVC RG-B NYSE +0.57%