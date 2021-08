Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client UPS : nouveau programme de rachats d'actions information fournie par Cercle Finance • 06/08/2021 à 11:20









(CercleFinance.com) - UPS a annoncé jeudi soir que son conseil d'administration a approuvé un nouveau programme de rachats d'actions pour cinq milliards de dollars, remplaçant l'autorisation existante qui se montait à 2,1 milliards. Le conseil a aussi déclaré son dividende trimestriel, de 1,02 dollar par action de classes A et B, dividende qui sera mis en paiement à partir du 9 septembre au profit des actionnaires qui seront enregistrés au 23 août.

