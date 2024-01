Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client UPS: le chiffre d'affaires de 4ème trimestre déçoit information fournie par Cercle Finance • 30/01/2024 à 12:35









(CercleFinance.com) - UPS a publié mardi un bénéfice trimestriel légèrement meilleur que prévu mais aussi un chiffre d'affaires inférieur aux attentes, une contre-performance sanctionnée par une baisse de plus de 4% de son titre en cotations hors séance.



Le géant américain de la messagerie express et de la livraison de colis a dégagé sur le quatrième trimestre un bénéfice opérationnel de 2,5 milliards de dollars, soit une baisse de 22,5% d'une année sur l'autre.



A 2,47 dollars, son bénéfice par action (BPA) dépasse tout juste le consensus établi par les analystes, à savoir 2,46 dollars.



Mais le groupe américain, souvent considéré comme un baromètre de l'activité économique aux Etats-Unis, a vu son chiffre d'affaires se replier de 7,8% à 24,9 milliards de dollars sur les trois derniers mois de l'année, un chiffre inférieur au consensus qui visait 25,5 milliards.



Pour 2024, le groupe d'Atlanta a déclaré anticiper un chiffre d'affaires annuel compris entre 92 et 94,5 milliards de dollars, à comparer avec 91 milliards de dollars en 2023.



Sa marge opérationnelle ajustée est, elle, attendue entre 10% et 10,6%, c'est-à-dire en repli par rapport aux 10,9% enregistrés l'an dernier.



UPS a par ailleurs officialisé une hausse d'un cent de son dividende trimestriel, qui va passer à 1,63 dollar, ce qui ne l'empêchait pas de céder plus de 4% dans les transactions en avant-Bourse suite à cette publication.





