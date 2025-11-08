 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
50 276,37
-1,19%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

UPS immobilise sa flotte de MD-11 après l'accident de Louisville
information fournie par Reuters 08/11/2025 à 06:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Modification de l'origine des données, ajout d'éléments de contexte à partir du paragraphe 4)

UPS UPS.N a annoncé vendredi qu'il avait immobilisé sa flotte de McDonnell Douglas MD-11, le type d'avion impliqué dans le crash de mardi à Louisville, dans le Kentucky, qui a tué au moins 13 personnes.

"Par excès de prudence et dans l'intérêt de la sécurité, nous avons pris la décision d'immobiliser temporairement notre flotte de MD-11", a déclaré un porte-parole d'UPS dans une déclaration envoyée par courriel à Reuters. Les MD-11 représentent environ 9 % de la flotte de la société, a ajouté le porte-parole. L'immobilisation au sol prend effet immédiatement.

La nouvelle a d'abord été rapportée par NBC News.

Mardi soir, un avion cargo d'UPS à destination d'Honolulu s'est écrasé juste après le décollage à l'aéroport international de Louisville. Vendredi, les enquêteurs américains ont déclaré qu'au moment où une cloche retentissait dans le cockpit, trois pilotes d'UPS essayaient de contrôler le vol cargo.

Alors que le vol 2976 d'UPS avait commencé sans incident, une cloche répétitive a été entendue sur l'enregistreur vocal du cockpit de l'avion 37 secondes après que l'équipage ait demandé la poussée de décollage, a déclaré Todd Inman, membre du National Transportation Safety Board, à la presse.

Boeing BA.N , qui détient le programme MD-11 depuis sa fusion en 1997 avec McDonnell Douglas, et FedEx FDX.N , qui exploite également des avions MD-11 pour des opérations de fret, n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Valeurs associées

BOEING CO
194,610 USD NYSE -0,97%
FEDEX
262,100 USD NYSE +1,24%
UPS (UNITED PARCEL SER.) B
96,000 USD NYSE +2,53%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le récap de la semaine du 03/11 au 07/11
    Le récap de la semaine du 03/11 au 07/11
    information fournie par Libertify 08.11.2025 05:00 

    Retrouvez tous les samedis matin en vidéo les informations essentielles de votre semaine boursière : les indicateurs et les valeurs qui ont fait l'actualité. Le tout sélectionné par l'intelligence artificielle.

  • Top 5 IA du 07/11/2025
    Top 5 IA du 07/11/2025
    information fournie par Libertify 08.11.2025 05:00 

    Au programme ce matin : Aperam , Arkema , Essilor Luxottica, Euronext , Tesla . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font ... Lire la suite

  • Le président américain Donald Trump et le Premier ministre hongrois Viktor Orban, le 7 novembre 2025 à la Maison Blanche ( AFP / SAUL LOEB )
    Orban obtient de Trump une exemption des sanctions liées au pétrole russe
    information fournie par AFP 08.11.2025 03:29 

    Donald Trump a accepté d'accorder à la Hongrie une dérogation aux sanctions américaines liées au pétrole russe, lors d'une rencontre vendredi avec le Premier ministre Viktor Orban, dont il a loué de manière appuyée la politique anti-immigration. "Les Etats-Unis ... Lire la suite

  • Les présidents français Emmanuel Macron et mexicaine Claudia Sheinbaum à Mexico le 7 novembre 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )
    Au Mexique, Macron prône une lutte antidrogue qui respecte "la souveraineté" des Etats
    information fournie par AFP 08.11.2025 00:16 

    Emmanuel Macron a plaidé vendredi à Mexico pour un renforcement des relations économiques entre la France et le Mexique, et a prôné une lutte contre les narcotrafiquants qui respecte la "souveraineté" des Etats, semblant critiquer les frappes menées par les Etats-Unis ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank