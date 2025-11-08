UPS immobilise sa flotte de MD-11 après l'accident de Louisville

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Modification de l'origine des données, ajout d'éléments de contexte à partir du paragraphe 4)

UPS UPS.N a annoncé vendredi qu'il avait immobilisé sa flotte de McDonnell Douglas MD-11, le type d'avion impliqué dans le crash de mardi à Louisville, dans le Kentucky, qui a tué au moins 13 personnes.

"Par excès de prudence et dans l'intérêt de la sécurité, nous avons pris la décision d'immobiliser temporairement notre flotte de MD-11", a déclaré un porte-parole d'UPS dans une déclaration envoyée par courriel à Reuters. Les MD-11 représentent environ 9 % de la flotte de la société, a ajouté le porte-parole. L'immobilisation au sol prend effet immédiatement.

La nouvelle a d'abord été rapportée par NBC News.

Mardi soir, un avion cargo d'UPS à destination d'Honolulu s'est écrasé juste après le décollage à l'aéroport international de Louisville. Vendredi, les enquêteurs américains ont déclaré qu'au moment où une cloche retentissait dans le cockpit, trois pilotes d'UPS essayaient de contrôler le vol cargo.

Alors que le vol 2976 d'UPS avait commencé sans incident, une cloche répétitive a été entendue sur l'enregistreur vocal du cockpit de l'avion 37 secondes après que l'équipage ait demandé la poussée de décollage, a déclaré Todd Inman, membre du National Transportation Safety Board, à la presse.

Boeing BA.N , qui détient le programme MD-11 depuis sa fusion en 1997 avec McDonnell Douglas, et FedEx FDX.N , qui exploite également des avions MD-11 pour des opérations de fret, n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.