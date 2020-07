Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client UPS : hausse de +8,7% du BPA ajusté Cercle Finance • 30/07/2020 à 13:47









(CercleFinance.com) - Le groupe UPS annonce ce jeudi une hausse de +8,7% de son bénéfice par action ajusté, porté à 2,13 dollars, au cours du deuxième trimestre 2020. Les revenus du géant de la livraison de colis s'améliorent +13,4%. Ils s'affichent ainsi, sur la période, à 20,5 milliards de dollars. Le résultat net ajusté, pour sa part, atteint 1,9 milliards de dollars, soit une hausse de +8,8% en comparaison annuelle. En raison du contexte économique et des incertitudes liées, UPS ne communique pas de guidance pour les prochains trimestres.

Valeurs associées UTD PARCEL SVC RG-B NYSE +14.19%