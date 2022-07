Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client UPS: hausse de 7% du BPA au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 26/07/2022 à 13:17









(CercleFinance.com) - UPS publie au titre du deuxième trimestre un BPA ajusté en hausse de 7,5% par rapport à l'exercice précédent pour s'établir à 3,29 dollars, et un bénéfice d'exploitation en croissance de 8,5% à 3,5 milliards de dollars (+9,3% sur une base ajustée).



Le chiffre d'affaires du logisticien a augmenté de 5,7% à 24,8 milliards, dont des croissances de 7,3% pour le segment intérieur américain et de 5,3% pour le segment international, tirées dans les deux cas par des hausses à deux chiffres du CA par colis.



Le groupe basé à Atlanta confirme ses objectifs financiers pour l'ensemble de 2022, et indique augmenter le montant des rachats d'actions ciblés pour l'année en cours, portant son objectif en la matière à trois milliards de dollars.





