UPS : hausse de 141% du BPA ajusté au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - UPS indique que son BPA ajusté a augmenté de 141% pour s'établir à 2,77 dollars sur les trois premiers mois de 2021, dépassant ainsi largement le consensus, avec un profit opérationnel ajusté en croissance de 164% à 2,8 milliards. Le groupe de logistique affiche un chiffre d'affaires en augmentation de 27% à 22,9 milliards de dollars, croissance portée par l'ensemble de ses segments, avec un volume quotidien moyen en hausse de 14,3%. Compte tenu de l'incertitude économique persistante, UPS ne fournit pas de prévisions de revenus ou de BPA pour 2021. Il réaffirme toutefois ses plans d'allocation de capitaux, qui ne prévoient pas de rachats d'actions.

Valeurs associées UPS (UNITED PARCEL SER.) B NYSE 0.00%