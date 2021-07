Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client UPS : hausse de 14,5% du chiffre d'affaires trimestriel information fournie par Cercle Finance • 27/07/2021 à 13:22









(CercleFinance.com) - UPS annonce un chiffre d'affaires consolidé de 23,4 Mds$ au titre du 2e trimestre, soit une hausse de 14,5% par rapport à la même période un an plus tôt. L'entreprise postale enregistre une hausse de son activité aussi bien sur le segment domestique (+10%, à 14,4 Mds$), que sur le segment international (+29% à 4,8 Mds$) ainsi que sur la chaîne d'approvisionnement (+14%, à 4,2 Mds$). Au final, l'EBIT ajusté trimestriel s'établit à 3,3 Mds$, en hausse de 40,8%. Dans ces conditions, le BPA ajusté se chiffre à 3,06 dollars, soit une hausse de 43,7% par rapport au 2e trimestre 2020.

Valeurs associées UPS (UNITED PARCEL SER.) B NYSE -0.70%