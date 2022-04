Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client UPS: hausse de 10,1% du BPA ajusté au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 26/04/2022 à 14:38









(CercleFinance.com) - UPSpublie un chiffre d'affaires ajusté de 24,5 Mds$ au titre du 1er trimestre 2022, en hausse de 7,2% par rapport à la même période un an plus tôt.



Le bénéfice opérationnel ajusté ressort à 3,3 Mds$, en hausse de 13%.

Le bénéfice net ajusté s'établit quant à lui 2,6 Mds$, ce qui représente un BPA ajusté de 3,05$, en hausse de 10,1% par rapport au 1er trimestre 2021.



' L'agilité de notre réseau et la poursuite de l'exécution de notre stratégie ont contribué à ses solide performances financières trimestrielles, ce qui nous met sur la bonne voie pour atteindre nos objectifs financiers2022', estime Carol Tomé, directrice générale d'UPS.



UPS vise ainsi un chiffre d'affaires ajusté d'environ 102 Mds$ pour l'exercice 2022 et un retour aux actionnaires de l'ordre de 5,2 Mds$ sous forme de dividendes.



UPS prévoit aussi de doubler son plan de rachat d'actions et d'atteindre quelque 2 Mds$ de rachats en 2022.







Valeurs associées UPS (UNITED PARCEL SER.) B NYSE 0.00%