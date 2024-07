Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client UPS: diminution de près de 30% du BPA au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 23/07/2024 à 13:28









(CercleFinance.com) - UPS publie un BPA ajusté en diminution de 29,5% à 1,79 dollar au titre de son deuxième trimestre 2024, ainsi qu'une marge opérationnelle ajustée de 9,5% pour un chiffre d'affaires en recul de 1,1% à 21,8 milliards.



'Ce trimestre a marqué un tournant important alors que nous avons renoué avec la croissance des volumes aux États-Unis, pour la première fois en neuf trimestres', souligne Carol Tomé, la CEO du groupe de logistique et de transport de colis.



Pour l'exercice 2024, UPS met à jour ses objectifs financiers, visant désormais une marge opérationnelle ajustée d'environ 9,4% pour des revenus qui devraient s'établir à environ 93 milliards de dollars.



Le groupe d'Atlanta affiche aussi un objectif d'environ 500 millions de dollars de rachats d'actions, redémarrant en effet son programme de rachat d'actions avec un objectif d'un milliard de dollars par an.





Valeurs associées UPS (UNITED PARCEL SER.) B 145,21 USD NYSE 0,00%