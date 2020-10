Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client UPS : des bénéfices solides au 3e trimestre Cercle Finance • 28/10/2020 à 12:00









(CercleFinance.com) - UPS affiche au titre du troisième trimestre 2020 un BPA ajusté en hausse de 10,1% à 2,28 dollars, battant assez largement le consensus, ainsi qu'un profit opérationnel ajusté en progression de 9,9% à 2,4 milliards. A 21,2 milliards de dollars, les revenus du logisticien basé à Atlanta ont augmenté de 15,9%, une croissance partagée par l'ensemble de ses segments d'activités et reflétant un volume quotidien moyen en hausse de 13,5%. L'incertitude sur la durée et l'impact de la pandémie de coronavirus empêchant UPS 'd'estimer raisonnablement ses performances opérationnelles pour les prochains trimestres', il se refuse toujours à fournir des objectifs financiers.

Valeurs associées UTD PARCEL SVC RG-B NYSE +1.98%