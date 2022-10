Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client UPS: croissance de 10% du BPA au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 25/10/2022 à 14:12









(CercleFinance.com) - UPS dévoile un BPA ajusté de 2,99 dollars au titre du troisième trimestre 2022, supérieur de 10,3% à celui de la même période en 2021, et un résultat d'exploitation ajusté de 3,1 milliards, en hausse de 6% en comparaison annuelle.



Le groupe de transport de colis et de logistique a réalisé un chiffre d'affaires de 24,2 milliards de dollars, soit une augmentation de 4,2% tirée par une progression de 9,8% du revenu par colis dans le segment intérieur aux Etats-Unis.



Pour l'ensemble de l'année 2022, UPS réaffirme ses objectifs d'un chiffre d'affaires d'environ 102 milliards de dollars, d'une marge opérationnelle ajustée d'environ 13,7% et d'un rendement ajusté du capital investi supérieur à 30%.





