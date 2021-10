UPS bat le consensus et relève ses objectifs 2021

AOF - EN SAVOIR PLUS

Pour l'ensemble de l'année 2021, UPS a relevé son objectif de marge opérationnelle ajustée consolidée à environ 13% et prévoit un rendement ajusté du capital investi d'environ 29%. Les dépenses d'investissement sont maintenant prévues à environ 4,2 milliards de dollars.

(AOF) - UPS a réalisé un bénéfice net au troisième trimestre 2021 de 2,33 milliards de dollars, soit 2,65 dollars par action (en hausse de 18,3% sur un an). En excluant les éléments non récurrents, le BPA ajusté s'est élevé à 2,71 dollars, dépassant ainsi le consensus FactSet de 2,55 dollars. Les revenus de la société de livraison de colis ont augmenté de 9,2 % pour atteindre 23,2 milliards de dollars, dépassant le consensus FactSet de 22,6 milliards de dollars.

