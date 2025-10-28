UPS annonce des prévisions de chiffre d'affaires optimistes après des résultats supérieurs aux attentes, les actions bondissent

(Mise à jour des actions, ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 5, détails dans l'ensemble du document) par Abhinav Parmar et Lisa Baertlein

United Parcel Service UPS.N a battu les estimations des analystes pour le bénéfice du troisième trimestre et a prévu des revenus supérieurs aux attentes de Wall Street pour la saison des fêtes, mardi, misant sur des augmentations de prix pour compenser la faiblesse de la demande interentreprises aux États-Unis.

Les actions de la société ont augmenté de 8,9 % dans les échanges avant le marché, avec son rival FedEx FDX.N gagnant également 2,5 %. Les actions d'UPS ont baissé d'environ 28% depuis le début de l'année.

Les prévisions et les résultats supérieurs aux attentes signalent les premiers progrès réalisés par UPS pour reconstituer ses marges et stabiliser ses volumes après une année difficile marquée par la chute des volumes liée aux tarifs, la fin des exemptions "de minimis" et l'augmentation des coûts.

La société prévoit un chiffre d'affaires d'environ 24 milliards de dollars pour le quatrième trimestre. Les analystes s'attendaient en moyenne à des recettes trimestrielles de 23,8 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

"La réintroduction d'un guide pour le quatrième trimestre, et un guide qui indique une hausse par rapport au consensus, ajoutera probablement à l'événement de couverture aujourd'hui", a déclaré Jonathan Chappell, analyste chez Evercore ISI, ajoutant que les attentes étaient "très faibles" avant la publication des résultats.

La plus grande entreprise de livraison de colis au monde s'appuie désormais sur des hausses de tarifs, des réductions de coûts et un recentrage sur les expéditions à forte marge pour stabiliser ses activités avant la période cruciale des fêtes de fin d'année.

La société a accéléré ses efforts pour réduire le nombre de colis qu'elle livre à son principal client, Amazon.com AMZN.O , afin d'augmenter ses marges bénéficiaires.

L'activité de livraison de petits colis que domine UPS est également sous la pression des décisions gelées des entreprises et du sentiment modéré des consommateurs, qui s'adaptent aux retombées économiques de l'évolution des politiques commerciales du président Donald Trump.

La période de pointe des expéditions et des rendements pour les fêtes de fin d'année, pendant laquelle les volumes moyens quotidiens d'UPS peuvent doubler, s'étend de novembre à fin janvier.

RÉDUCTION DES COÛTS

UPS a fermé des centaines d'installations, supprimé des milliers d'emplois et offert des rachats à ses chauffeurs syndiqués dans le cadre de sa plus grande restructuration visant à réduire les coûts de 3,5 milliards de dollars en 2025.

La société a annoncé un bénéfice ajusté de 1,74 $ par action pour les trois mois se terminant le 30 septembre, dépassant les attentes moyennes des analystes qui étaient de 1,30 $.

UPS, dont le siège est à Atlanta, a déclaré un chiffre d'affaires consolidé de 21,41 milliards de dollars, supérieur aux attentes de 20,83 milliards de dollars.

La marge d'exploitation consolidée ajustée s'élève à 10 %, contre 8,8 % au deuxième trimestre. Cette marge était de 6,4 %, en baisse par rapport aux 7 % du deuxième trimestre, dans le segment domestique, le plus important.

La société s'attend à ce que la marge d'exploitation ajustée pour le quatrième trimestre se situe entre 11 et 11,5 %.