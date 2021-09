Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client UPS : acquisition de la plateforme de livraison Roadie information fournie par Cercle Finance • 10/09/2021 à 16:32









(CercleFinance.com) - UPS a annoncé vendredi avoir trouvé un accord en vue de faire l'acquisition de Roadie, une plateforme de livraison américaine spécialisée dans les expéditions locales proposées le même jour. Le numéro un mondial de la messagerie justifie l'opération par le besoin croissant de ses clients, y compris les grandes entreprises, de pouvoir bénéficier d'une livraison en un jour, et pas seulement pour les colis traditionnels. UPS explique que Roadie s'est spécialisée dans la livraison de biens qu'il n'est pas en mesure d'assurer du fait de leur taille volumineuse ou de leur caractère périssable. Ses envois, qui vont de la simple carte de voeux aux Vespas en passant par les vinyles et les violins, sont surtout conditionnés dans des consignes d'emballage qui ne correspondent pas aux standards d'UPS. Suite à la finalisation de l'acquisition - dont les termes financiers n'ont pas été révélés mais qui devrait être bouclée d'ici à la fin de l'année - Roadie continuera d'opérer sous sa propre marque.

Valeurs associées UPS (UNITED PARCEL SER.) B NYSE +1.21%