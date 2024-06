Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client UPS: accord pour une cession de Coyote Logistics information fournie par Cercle Finance • 24/06/2024 à 13:25









(CercleFinance.com) - UPS a fait part dimanche d'un accord pour vendre à RXO, moyennant 1,025 milliard de dollars, sa filiale Coyote Logistics, présentée comme l'un des principaux fournisseurs mondiaux de logistique tierce partie (3PL).



Basée à Chicago, Coyote Logistics travaille avec 100.000 transporteurs de réseau et gère 10.000 chargements par jour. 'Cette cession nous permet de nous concentrer encore plus sur notre activité principale', explique la CEO d'UPS, Carol B Tomé.



La transaction devrait être conclue d'ici la fin de l'année, sous réserve de l'examen et de l'approbation réglementaires. À la clôture de l'opération, le géant de la logistique et du transport de colis mettra à jour ses perspectives financières.





