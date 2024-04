Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Upergy: stabilité du CA au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 10/04/2024 à 14:12









(CercleFinance.com) - Upergy affiche au titre du premier trimestre 2024 un chiffre d'affaires stable en comparaison annuelle, à 11,9 millions d'euros (-1,1% à taux de changes constants), malgré une poursuite de la croissance de son activité BtoB.



Cette dernière, représentant 90% des facturations, a enregistré une hausse de 1,1%, mais l'activité BtoC a reculé de 10,7% du fait d'un blocage du système de paiement en lien avec une cyberattaque, incident réglé depuis le mois de mars.



Le groupe de piles, batteries, chargeurs, adaptateurs et produits d'éclairage portatifs, vise en 2024 une poursuite de sa croissance et une progression de sa rentabilité, portée notamment par la remontée attendue du taux de marge brute.





