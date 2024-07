Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Upergy: facturations quasi stables au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 10/07/2024 à 08:40









(CercleFinance.com) - Upergy affiche des facturations quasi stables (-1,6%) à 10,9 millions d'euros au titre du deuxième trimestre (-2,4% à taux de changes constants), portant le cumul sur les six premiers mois de 2024 à 22,8 millions.



La société, spécialisée dans les solutions énergétiques et la distribution de batteries, explique que 'l'accent a été mis sur la rentabilité avec une politique tarifaire réactive et une gestion du portefeuille de produits en faveur des gammes à plus fortes marges'.



Upergy rappelle viser en 2024 une poursuite de sa croissance annuelle et une progression de sa rentabilité, portée notamment par la remontée attendue du taux de marge brute. Il reste déterminé à renforcer sa position sur le marché mondial des solutions énergétiques.





Valeurs associées UPERGY 1,88 EUR Euronext Paris +0,53%