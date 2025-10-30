Universal Music règle un litige en matière de droits d'auteur avec la société d'intelligence artificielle Udio

(Ajoute les détails de la déclaration au paragraphe 2, le contexte à partir du paragraphe 3)

Universal Music Group UMG.AS a annoncé mercredi qu'il avait réglé une affaire de violation de droits d'auteur avec la société d'intelligence artificielle Udio et que les deux entreprises allaient collaborer sur une nouvelle suite de produits créatifs.

Selon l'accord, les deux sociétés lanceront l'année prochaine une plateforme qui exploitera l'IA générative formée sur la musique autorisée et sous licence.

En 2024, les grandes maisons de disques Sony Music, Universal Music Group et Warner Records ont intenté un procès à Udio et à une autre société d'IA appelée Suno, les accusant de commettre une violation massive des droits d'auteur en utilisant les enregistrements des maisons de disques pour former des systèmes d'IA générateurs de musique.

Les labels alléguaient que les sociétés d'IA avaient copié des centaines de chansons de certains des musiciens les plus populaires au monde pour apprendre à leurs systèmes à créer de la musique qui "concurrencerait directement les artistes humains, les rendrait moins chers et finirait par les étouffer".

À l'époque, Suno et Udio ont fait valoir que l'utilisation d'enregistrements sonores protégés par le droit d'auteur pour entraîner leurs systèmes relevait de l'usage loyal en vertu de la législation américaine sur le droit d'auteur et ont décrit les poursuites comme des tentatives d'étouffer la concurrence indépendante.

Au début du mois, un juge fédéral de Manhattan a rejeté le procès en diffamation intenté par le rappeur Drake pour le morceau dissident de Kendrick Lamar "Not Like Us" contre UMG, qui distribue la musique des deux artistes. Lamar et Drake étaient engagés dans une querelle de longue date, avec plusieurs morceaux dissidents très médiatisés l'un contre l'autre.

UMG est le plus grand label de musique au monde, et son catalogue d'artistes comprend également Taylor Swift, BTS, Ariana Grande, Sabrina Carpenter et Lady Gaga.