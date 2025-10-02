Universal Music et Warner Music s'apprêtent à conclure des accords de licence sur l'IA, selon le FT

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Universal Music UMG.AS et Warner Music WMG.O sont sur le point de conclure des accords de licence historiques dans le domaine de l'intelligence artificielle, a rapporté jeudi le Financial Times, citant des personnes familières avec le dossier.

Universal et Warner pourraient chacun conclure des accords avec des sociétés d'intelligence artificielle dans les semaines à venir, selon le journal.

Reuters n'a pas pu confirmer immédiatement l'information.