Universal Music et Warner Music s'apprêtent à conclure des accords de licence sur l'IA, selon le FT
information fournie par Reuters 02/10/2025 à 06:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Universal Music UMG.AS et Warner Music WMG.O sont sur le point de conclure des accords de licence historiques dans le domaine de l'intelligence artificielle, a rapporté jeudi le Financial Times, citant des personnes familières avec le dossier.

Universal et Warner pourraient chacun conclure des accords avec des sociétés d'intelligence artificielle dans les semaines à venir, selon le journal.

Reuters n'a pas pu confirmer immédiatement l'information.

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

