Universal Health conclut un accord avec Talkspace pour un montant de 835 millions de dollars afin de promouvoir la santé mentale

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'opérateur hospitalier Universal Health Services UHS.N a déclaré lundi qu'il allait acquérir le fournisseur de soins de santé virtuels Talkspace TALK.O dans le cadre d'une transaction évaluée à 835 millions de dollars, dans un contexte de demande croissante de services de santé comportementale.

Universal Health Services paiera 5,25 dollars par action pour Talkspace, soit une prime de 10,29 % par rapport à la dernière clôture de l'action. Les actions de Talkspace ont augmenté de plus de 7 % dans les échanges avant bourse.

Voici quelques détails:

* Talkspace fournit des services virtuels de santé mentale par l'intermédiaire d'un réseau d'environ 6 000 professionnels agréés dans les 50 États américains, à Washington, D.C., et à Porto Rico.

* Universal Health Services a déclaré que les services de Talkspace étaient accessibles à plus de 200 millions de personnes à la fin de 2025, par le biais de plans de santé, de programmes d'aide aux employés et d'autres dispositifs de prestations.

* Talkspace a généré 229 millions de dollars de revenus en 2025.

* Universal Health a déclaré que l'acquisition l'aiderait à élargir l'accès aux soins de santé mentale ambulatoires et virtuels.

* L'opération a été approuvée par les conseils d'administration des deux sociétés et devrait être finalisée au cours du troisième trimestre.