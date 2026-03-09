 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Universal Health conclut un accord avec Talkspace pour un montant de 835 millions de dollars afin de promouvoir la santé mentale
information fournie par Reuters 09/03/2026 à 13:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'opérateur hospitalier Universal Health Services UHS.N a déclaré lundi qu'il allait acquérir le fournisseur de soins de santé virtuels Talkspace TALK.O dans le cadre d'une transaction évaluée à 835 millions de dollars, dans un contexte de demande croissante de services de santé comportementale.

Universal Health Services paiera 5,25 dollars par action pour Talkspace, soit une prime de 10,29 % par rapport à la dernière clôture de l'action. Les actions de Talkspace ont augmenté de plus de 7 % dans les échanges avant bourse.

Voici quelques détails:

* Talkspace fournit des services virtuels de santé mentale par l'intermédiaire d'un réseau d'environ 6 000 professionnels agréés dans les 50 États américains, à Washington, D.C., et à Porto Rico.

* Universal Health Services a déclaré que les services de Talkspace étaient accessibles à plus de 200 millions de personnes à la fin de 2025, par le biais de plans de santé, de programmes d'aide aux employés et d'autres dispositifs de prestations.

* Talkspace a généré 229 millions de dollars de revenus en 2025.

* Universal Health a déclaré que l'acquisition l'aiderait à élargir l'accès aux soins de santé mentale ambulatoires et virtuels.

* L'opération a été approuvée par les conseils d'administration des deux sociétés et devrait être finalisée au cours du troisième trimestre.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

TALKSPACE
4,7600 USD NASDAQ -0,42%
UNIV HEALTH SERV-B
192,620 USD NYSE -2,22%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank