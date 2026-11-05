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Unity en hausse grâce à un chiffre d'affaires supérieur aux prévisions au troisième trimestre
information fournie par Reuters 05/11/2026 à 14:40

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 novembre - ** Les actions de Unity, l'éditeur de logiciels de jeux vidéo, U.N bondissent de 19 % à 50,55 dollars en pré-ouverture

** La société affiche un chiffre d'affaires de 622 millions de dollars au troisième trimestre, dépassant les estimations des analystes qui s'élevaient à 567,4 millions de dollars – données compilées par LSEG

** "Les résultats du troisième trimestre sont les meilleurs que nous ayons jamais enregistrés, avec une croissance de Vector de 126 % en glissement annuel et le premier trimestre rentable selon les normes GAAP depuis notre introduction en bourse", déclare Matt Bromberg, directeur général de Unity

** Vector est le moteur publicitaire basé sur l’IA de la société, qui met en relation les joueurs et les jeux

** La société affiche un BPA ajusté de 44 centimes au troisième trimestre, contre 20 centimes il y a un an

** 24 des 28 courtiers attribuent à l’action la recommandation "acheter" ou mieux, et quatre "conserver"; le cours cible médian est de 50 dollars – données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, l'action affichait une baisse de 3,9 % depuis le début de l'année

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