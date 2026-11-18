UnitedHealthcare va étendre son programme de rémunération des pharmaciens pour les services médicaux qu'ils fournissent

Le groupe UnitedHealth UNH.N a annoncé mercredi son intention d’étendre un nouveau programme dans le cadre duquel l’entreprise s’associe à des pharmacies indépendantes et rémunère les pharmaciens pour qu’ils proposent des services médicaux habituellement dispensés dans les cabinets médicaux.

Ce programme est né d’un partenariat entre UnitedHealthcare et le Community Pharmacy Enhanced Services Network, dans le cadre duquel l’assureur a accepté de rémunérer les pharmaciens de ce réseau pour ces services, sous réserve des lois en vigueur dans chaque État.

Ce modèle, qui vise à améliorer l’accès aux soins pour les bénéficiaires de Medicaid, propose des dépistages, des analyses, des vaccinations, une aide à la gestion des traitements médicamenteux et des maladies chroniques, ainsi que des consultations virtuelles avec des médecins conventionnés.

Le Community Pharmacy Enhanced Services Network regroupe un réseau de pharmacies communautaires indépendantes et collabore avec les assureurs afin de permettre aux pharmaciens de proposer une gamme de services plus étendue.

Les programmes Medicaid destinés aux Américains à faibles revenus sont confrontés à des contraintes budgétaires et à de nouvelles conditions d’éligibilité l’année prochaine, ce qui incite les assureurs à rechercher des moyens moins coûteux d’améliorer l’accès aux soins.

Un porte-parole d’UnitedHealthcare a déclaré que la société avait collaboré avec les agences Medicaid des États sur ce programme avant de le proposer dans davantage d’États cette année. La branche assurance d’UnitedHealth gère des régimes Medicaid pour le compte du gouvernement.

« Bon nombre de ces pharmacies de proximité très innovantes fournissent des services depuis longtemps », a déclaré Alison Haas, directrice au CPESN. « Cela rend ces services pérennes et leur permet de continuer à investir dans leurs communautés et à proposer de nouveaux services. »

L’étendue de cette extension pourrait varier en fonction des services que les pharmaciens sont autorisés à proposer dans chaque État, a précisé Arethusa Kirk, directrice médicale des programmes communautaires et étatiques chez UnitedHealthcare.

Ce programme pourrait améliorer les résultats de santé des personnes souffrant de maladies chroniques, telles que l’hypertension artérielle et le diabète, en particulier dans les communautés rurales et mal desservies, a ajouté Mme Kirk.

« Nous espérons disposer d’un accès en temps réel aux informations, afin de pouvoir renouveler les ordonnances, optimiser l’observance thérapeutique et améliorer l’éducation à la santé », a déclaré Mme Kirk.

CVS Health CVS.N , concurrent, a annoncé qu’il menait un projet pilote dans cinq magasins du Michigan. Ce programme permet à ses pharmaciens d’offrir davantage de services médicaux, notamment la surveillance de la tension artérielle, du cholestérol et de la glycémie, dans le cadre de ses efforts visant à accorder un rôle plus important aux pharmaciens dans la prise en charge des maladies chroniques.