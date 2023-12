Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client UnitedHealth: vers une cession des activités au Brésil information fournie par Cercle Finance • 29/12/2023 à 13:43









(CercleFinance.com) - UnitedHealth Group indique avoir conclu un accord en vue de vendre ses activités au Brésil à un investisseur privé, transaction qui devrait être finalisée au cours du premier semestre 2024, sous réserve des conditions réglementaires et autres.



Le groupe d'assurance et de services de santé prévoit de comptabiliser alors une charge d'environ sept milliards de dollars (exclue du bénéfice ajusté), dont la majeure partie sera sans sortie de trésorerie et liée à l'incidence cumulée des pertes de changes.



Les perspectives de bénéfice net 2024 en données publiées seront affectées par cette charge prévue, mais UnitedHealth confirme ses perspectives de profits en données ajustées présentées lors de sa réunion investisseurs du 29 novembre.





