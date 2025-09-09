 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
UnitedHealth s'attend à ce que l'adhésion aux régimes d'assurance-maladie les mieux notés soit conforme aux prévisions
information fournie par Reuters 09/09/2025 à 13:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails aux paragraphes 2 et 3, des actions au paragraphe 4)

UnitedHealth UNH.N a déclaré mardi qu'elle s'attendait à ce que les inscriptions aux plans d'assurance Medicare les mieux notés soient conformes à ses attentes.

Bien que les données pour les cotes d'étoiles 2026, données par les Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS), ne soient pas encore disponibles, la société s'attend à ce qu'environ 78% de ses membres soient inscrits dans des plans 4 étoiles ou plus qui couvrent les Américains âgés de 65 ans ou plus, a déclaré UnitedHealth dans un dépôt mardi.

Le classement par étoiles peut influencer le choix des assurés et déterminer les niveaux de remboursement du gouvernement.

L'action de la société a augmenté de 4,1 % pour atteindre 333,29 dollars dans les échanges avant la mise sur le marché.

