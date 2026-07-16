UnitedHealth revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices pour 2026 grâce à un contrôle plus strict des coûts médicaux

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* Prévoit un bénéfice par action ajusté compris entre 19,50 et 20,00 dollars pour 2026

* Le ratio des coûts médicaux au deuxième trimestre recule à 86,70%, contre 88,47% selon les estimations des analystes

* Le résultat d'exploitation d'Optum au deuxième trimestre progresse de 29% pour atteindre 4 milliards de dollars

(Mise à jour des cours de l'action UNH au paragraphe 1, ajout de l'évolution des cours des sociétés comparables aux paragraphes 6 et 7) par Amina Niasse

UNH.N , du groupe UnitedHealth, a revu à la hausse jeudi ses prévisions de bénéfice pour 2026, la société ayant mieux maîtrisé ses coûts médicaux et amélioré le résultat d'exploitation de sa division de services de santé Optum, ce qui a fait grimper son titre de près de 7% avant l'ouverture de la Bourse.

Wayne DeVeydt, directeur financier, a déclaré que la maîtrise des coûts dans le secteur de l’assurance maladie Medicare et l’augmentation des remboursements au titre des régimes Medicaid destinés aux Américains à faibles revenus avaient contribué aux résultats du deuxième trimestre.

Sur une base ajustée, UnitedHealth a réalisé un bénéfice de 6,38 dollars par action au deuxième trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 4,90 dollars, selon les données compilées par LSEG.

“Ces résultats ne reflètent pas un renversement de tendance ni une situation qui serait maîtrisée, mais plutôt nos efforts pour commencer à faire baisser un chiffre qui est déjà élevé”, a déclaré DeVeydt.

UnitedHealth table désormais sur un bénéfice par action ajusté compris entre 19,50 et 20,00 dollars pour 2026, contre une prévision initiale d’au moins 17,75 dollars. Les analystes s’attendent à un bénéfice de 18,47 dollars par action pour 2026, selon les données compilées par LSEG.

Les actions d’autres assureurs ont également progressé en pré-ouverture, regagnant un peu de terrain après la vague de ventes de mercredi, les investisseurs n’ayant pas été impressionnés par la hausse du bénéfice annuel d’Elevance

ELV.N .

Les actions de Centene CNC.N et d’Humana HUM.N ont grimpé de près de 5% chacune, tandis que celles de leur concurrent de plus petite taille, Oscar Health OSCR.N , ont progressé de 4%. Les actions d’Elevance et de Molina MOH.N ont quant à elles augmenté de près de 3% chacune.

Stephen Hemsley, directeur général d’UnitedHealth, a repris les rênes de l’entreprise l’année dernière après que la compagnie d’assurance santé eut manqué ses objectifs financiers et subi une cyberattaque par ransomware qui a perturbé l’ensemble du pays, et après qu’un haut dirigeant eut été assassiné à la sortie d’une réunion d’investisseurs.

Hemsley a recentré l’organisation et renouvelé la moitié de son équipe de direction, s’est désengagé de certains produits d’assurance santé et s’est engagé à investir 1,5 milliard de dollars dans l’intelligence artificielle.

MAÎTRISE DES COÛTS UnitedHealth a annoncé un ratio des coûts médicaux au deuxième trimestre — c'est-à-dire le pourcentage des primes consacré aux soins médicaux — de 86,70%, un résultat meilleur que les estimations des analystes (88,47%) et que celui de l'année précédente (89,4%).

La branche d’assurance santé UnitedHealthcare a enregistré un chiffre d’affaires de 86 milliards de dollars au deuxième trimestre, contre 86,1 milliards au même trimestre de l’année précédente, tandis que le chiffre d’affaires global est passé de 111,6 milliards à 112 milliards de dollars. Ce résultat a dépassé les prévisions des analystes, qui tablaient sur environ 111 milliards de dollars, selon LSEG.

La société a indiqué que les modifications apportées à la conception des contrats d’assurance et la nouvelle tarification des produits avaient permis d’améliorer son ratio de coûts médicaux.

La hausse des coûts d’assurance a entraîné une baisse du nombre d’adhérents, en particulier chez les personnes souscrivant des contrats via la plateforme Obamacare, où les subventions gouvernementales supplémentaires accordées pendant la pandémie ont pris fin, a déclaré DeVeydt.

UnitedHealthcare prévoit que 500 000 personnes se désinscriront des régimes Obamacare en 2026, a déclaré DeVeydt.

La société a maintenu inchangées ses prévisions de chiffre d’affaires global pour 2026, à 439 milliards de dollars, a précisé DeVeydt.

AMÉLIORATION CHEZ OPTUM

En glissement annuel, le résultat d’exploitation d’Optum au deuxième trimestre a progressé de 29% pour atteindre 4 milliards de dollars, grâce à l’amélioration des opérations au sein de la division technologique Optum Insight et à un meilleur accès aux soins dans son unité clinique.

Optum avait pesé sur les résultats au premier trimestre, son résultat d’exploitation ayant reculé de 15% en glissement annuel pour s’établir à 3,3 milliards de dollars.

Les outils d’IA mis en place par l’entreprise cette année ont allégé la charge administrative et permis aux cliniciens d’Optum Health de consacrer davantage de temps au traitement des patients, a déclaré DeVeydt.

“Nous avions annoncé, concernant Optum Health, que le retour aux niveaux de croissance et aux marges historiques serait un processus s'étalant sur plusieurs années”, a déclaré DeVeydt, qui prévoit un retour complet à la croissance du chiffre d'affaires en 2028. “Je dirais que nous sommes en avance sur le calendrier dès la première année.”

Cette année, UnitedHealth a réduit son offre Medicare Advantage destinée aux personnes âgées et Optum a résilié les contrats les moins avantageux relatifs aux plans de soins coordonnés.

L’année dernière, la société avait indiqué qu’Optum était confrontée à des défis réglementaires et financiers, ce qui représentait un préjudice de 11 milliards de dollars pour la division sur trois ans.